Anatel consulta consumidores sobre serviços de telecomunicação

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai ouvir consumidores de serviços de telecomunicações para avaliar o desempenhos das empresas. A coleta de dados para a pesquisa, que começou no dia 9 de julho, é feita por entrevista telefônica.

Segundo a agência, mais de 100 mil consumidores devem ser ouvidos. A apuração termina no final de novembro e os resultados devem ser divulgados no 1º trimestre de 2019.

“O levantamento busca coletar informações para aperfeiçoar o trabalho da agência e levar informações sobre o desempenho dos serviços para a sociedade, assim como para órgãos de defesa do consumidor. Os resultados permitem comparar, por unidade da federação, a satisfação e a percepção de qualidade dos consumidores por prestadora e por serviço”, informou a Anatel.

O tempo total de duração da pesquisa é de cerca de 12 minutos. Os participantes são consultados sobre o grau de satisfação com as prestadoras e, também, como eles percebem a qualidade dos serviços que contrataram. Ao todo, a pesquisa envolve o público de 17 prestadoras dos seguintes serviços coletivos: telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa e TV por assinatura.

Esta é a quarta pesquisa deste tipo realizada pela Anatel. Entre as perguntas, estão o grau de satisfação com a prestação dos serviços e ainda sobre a qualidade percebida com os canais de atendimento da prestadora; oferta e contratação de serviços; funcionamento dos serviços; cobrança, reparo e instalação; além de capacidade de resolução de problemas.

AGÊNCIA BRASIL