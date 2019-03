Aníbal espera mais dois meses, mas tem vaga garantida na Câmara Federal

O primeiro suplente da aliança PDT/DEM à Câmara Federal, Aníbal Ferreira Gomes, tem convocação garantida a partir do mês de maio para retomar o mandato parlamentar. O deputado federal Mauro Filho (PDT) que, em 2018, recebeu 157.510 votos, confirmou, nesta sexta-feira, 15, que se licenciará do mandato para assumir a Secretaria de Planejamento do Governo Camilo Santana. Com 78.930 votos, Aníbal ficou como primeiro suplente.

A expectativa, entre aliados do Palácio da Abolição, era de que, no início da atual legislatura (primeiro de fevereiro), Mauro oficializaria o afastamento da Câmara para reassumir a pasta do Planejamento, mas os debates sobre a reforma previdenciária o atraíram para permanecer, neste primeiro semestre, em Brasília.

Responsável pela elaboração do Plano de Governo do então candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, Mauro não quis ficar fora do debate sobre as mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem. Ele integra um grupo de parlamentares com fortes restrições ao projeto da reforma previdenciária enviado pelo Governo à Câmara Federal.