Ano começa com confiança do industrial cearense em alta

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) marcou 60,6 pontos no mês de dezembro, segundo estudo do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O resultado é 0,6 ponto menor que no mês anterior, porém está acima de sua média histórica que é de 56,5 pontos.

No Brasil, o ICEI atingiu 64 pontos, indicando também alta confiança do empresariado nacional.Essa marca se mantém bem próxima do resultado do mês anterior, quando o Índice alcançou 64,2 pontos.

O mês de dezembro é o sexto mês consecutivo que o Índice no Brasil se mantém acima de marca dos 50 pontos, se mantendo, também, acima da média histórica de 54,6 pontos.

