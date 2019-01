ANP reabre prazo para bolsas de estudo do setor de petróleo e gás

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou hoje (21) a reabertura do prazo para envio de propostas ao Edital 01/2018 do seu Programa de Recursos Humanos (PRH-ANP). As propostas poderão ser apresentadas via internet ou enviadas fisicamente no período de 21 a 25 deste mês.

Instituições de ensino e universidades públicas e privadas podem concorrer a bolsas de estudo concedidas pela agência e custeadas com recursos originários dos investimentos efetuados pelas empresas do setor de óleo e gás em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). O programa será coordenado pela ANP e terá gestão técnica e financeira da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). As empresas participantes firmarão contratos de transferência de recursos com a Finep, que se encarregará do repasse às instituições de ensino superior que integrarem o PRH-ANP.

Serão oferecidas pelo programa, a partir deste ano, bolsas destinadas à graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, coordenador, apoio técnico, pesquisador visitante, bem como taxa de bancada. Serão contemplados até 55 programas nas áreas de interesse da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Prevê-se, neste primeiro ano, a concessão de 880 bolsas.

O sistema estará aberto tanto para os usuários que perderam o prazo inicial, quanto para os que desejarem submeter novo formulário.

Com informações Agencia Brasil