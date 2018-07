Antecipação de 13º para aposentados será discutida

A pressão de aposentados e pensionistas do INSS pelo pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário começa a surtir efeito. Após amargar espera de mais de dez dias por uma reunião com o INSS, conforme O DIA informou na edição do último dia 3, representantes do Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos, da Força Sindical, conseguiram agendar reunião com o presidente do INSS, Edison Garcia, para a próxima quinta-feira, às 15h. O objetivo é discutir o adiantamento de 50% do abono aos mais de 30 milhões de segurados da Previdência no país.

“Conseguimos marcar a reunião com o Edison Garcia (atual presidente do INSS) para a próxima quinta-feira. Sabemos que tem todo um procedimento, que ele tem que enviar o nosso pleito aos seus superiores, e que o abono é pago por decreto presidencial, mas não vamos deixar de cobrar o que é um direito nosso”, afirma Marcos Bulgarelli, presidente do Sindnapi.

“Desde de 2006 essa parcela é adiantada em agosto. Ela já deveria ser tratada como direito garantido, só assim evitaria esse desgaste todo ano”, critica Bulgarelli.

Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono natalino será proporcional ao período recebido.

A primeira vez que o governo antecipou a parcela no meio do ano foi 2006, durante o governo do presidente Lula. A antecipação ocorreu após negociação com o então ministro da Previdência, Carlos Gabas, e representantes dos segurados, entre eles João Batista Inocentini e Marcos Bulgarelli, na antiga sede do ministério, em Brasília. Desde então, o governo federal faz os pagamentos junto com os benefícios de agosto.

Pressão vai aumentar

Os aposentados prometem aumentar a pressão pelo pagamento de 50% do décimo terceiro nos próximos dias, caso o governo não confirme oficialmente a decisão. No ano passado, a insistência dos aposentados para receber a primeira parcela antecipada deu certo. A União manteve o cronograma de pagamento, com a primeira parcela em agosto.

Caso o governo confirme o pagamento do abono, o crédito deve ser feito entre os cinco últimos dias úteis do mês que vem e os primeiros cinco dias úteis de setembro. Assim, o crédito começaria dia 25 de agosto para quem recebe um salário mínimo e tem final de inscrição 1. Quem ganha acima do mínimo deve receber entre 1º e 8 de setembro.