Antônio Henrique apresenta projeto de gestão da nova mesa diretora da CMFor

Durante a solenidade de abertura do 1° período Legislativo do ano de 2019, o presidente Antônio Henrique (PDT) apresentou aos pares e à população de Fortaleza o projeto de gestão da nova Mesa Diretora da Câmara. Segundo o presidente, a gestão terá como foco três eixos; aproximar o Legislativo da população, fomentar práticas para que o cidadão se aproprie da Casa e qualificar o acesso às matérias legislativas, exigindo cada vez mais transparência nos processos de tramitação e votação dos projetos.

No início da sua fala, Antônio Henrique relembrou que há dez anos, no dia 1º de fevereiro de 2009, participou da sua primeira sessão como parlamentar. “Há dez anos participei da primeira sessão como parlamentar e hoje me sinto honrado em poder abrir os trabalhos do Legislativo como presidente. Agradeço novamente a confiança depositada em mim e quero aqui reafirmar o compromisso de ser mediador e facilitador para cada um dos vereadores”.

O presidente afirmou que sua gestão pretende fortalecer o funcionamento das Comissões Técnicas, fazer um levantamento qualitativo das políticas públicas e projetos implantados, e aproximar o Legislativo da população. “Para isso já estamos elaborando um conjunto de ações que visam priorizar a ação direta da casa com a comunidade, fomentar as práticas para que o cidadão se aproprie da Casa, qualificar o acesso das matérias legislativas com maior transparência”.

Com relação aos trabalhos da Câmara e Prefeitura, o gestor ressaltou o papel do Legislativo em contribuir nas ações municipais. “Nosso papel é também lançar luz sobre essas ações, para que elas realmente representem as necessidades da população”.

Antônio Henrique ainda reafirmou o papel dos parlamentares. “Nós temos um grupo competente e comprometido de homens e mulheres que representam os interesses da população de Fortaleza e nesse mês de recesso pude ver o empenho de todos os pares, que continuaram trabalhando. Eu como presidente do Poder Legislativo vou dar o melhor e sei que cada vereador irá se empenhar. Juntos vamos trabalhar cada vez mais pela nossa cidade e sei que a população saberá reconhecer o trabalho de cada um de nós”.

O presidente ainda registrou que o prefeito Roberto Cláudio (PDT), irá comparecer na próxima terça-feira, 5, na primeira sessão ordinária de 2019, para fazer uma prestação de contas das ações executadas e apresentar os projetos da gestão para 2019.

Com Agência CMFor