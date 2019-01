Antonio Henrique toma posse e prega aproximação da Câmara com a população

A Câmara Municipal de Fortaleza tem novo comando. Tomou posse nesta terça-feira (01) a nova mesa diretora para um mandato de dois anos. A posse aconteceu no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Fortaleza. A presidência da Casa está a cargo do vereador Antonio Henrique (PDT) que em seu primeiro pronunciamento no cargo disse que seu objetivo é aproximar a Câmara da população. “Fazer com que cada vereador possa desempenhar o seu trabalho criando novos projetos. Essa é a nossa missão a partir de hoje”, declarou.

Entre os projetos prioritários para este ano, ele cita a revisão do plano diretor de Fortaleza. De acordo com ele, a população poderá participar desse processo por meio de reuniões e audiências públicas. “Toda a população deve ser ouvida para que o plano diretor seja voltado para o interesse da população”, garantiu.l

A nova Mesa é formada pelos vereadores: Antônio Henrique – PDT (Presidente), Adail Júnior – PDT (1° Vice-Presidente), Raimundo Filho – PRTB (2° Vice-Presidente) e Gardel Rolim – PPL (3° Vice-Presidente). Como primeiro-secretário permanece o vereador Idalmir Feitosa (PR). Já o vereador Ziêr Férrer (PDT) assume como 2º Secretário e Lucimar Martins (PTC) como 3º Secretário.

Os suplentes da nova Mesa Diretora são composta pelos vereadores Márcio Cruz (PSD), Casimiro Neto (MDB) e John Monteiro (PDT). A eleição da chapa única aconteceu no início de dezembro do ano passado e foi presidida pelo ex-presidente Salmito Filho (PDT), eleito deputado estadual nas últimas eleições.