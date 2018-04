Anvisa abre consulta para discutir regularização de produtos de higiene

Você costuma ler os rótulos de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes? Está atento à data de validade? Que tipos de informação gostaria de encontrar nas embalagens? Será que tudo que está nas prateleiras dos mercados, farmácias e perfumarias têm registro e podem ser colocados à venda? Para melhorar a qualidade da informação e agilizar a análise por parte do comprador, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quer saber a opinião de consumidores , de profissionais e do setor regulado sobre os requisitos técnicos necessários para a regularização desses produtos. Para isso, está abrindo nesta segunda-feira uma consulta pública.

Anvisa deve definir novo padrão de rotulagem em maio

Os interessados em contribuir com comentários e sugestões para proposta de alteração da Resolução da Diretoria Colegiada nº 7/2015 tem 15 dias para enviar as propostas por meio de formulário eletrônico que pode ser acessado na página da CP. Ao fim do processo, será disponibilizado número de protocolo do registro de sua participação. Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados, ou em casos de contribuições internacionais, será permitido o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante todo o prazo de consulta.

A resolução também coloca em discussão estabelece quais produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes estão sujeitos a registro para comercialização. Atualmente, esclarece a Anvisa, bronzeadores, protetor solar, protetor solar infantil, gel antisséptico para as mãos, produto para alisar os cabelos, produto para alisar e tingir os cabelos, repelente de insetos e repelente de insetos infantil estão no grupo de produtos sujeitos a registro.

As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a qualquer interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, inclusive durante o processo de consulta. Após o fim do prazo estipulado, a Agência promoverá a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública em seu portal.

Com informações O Globo