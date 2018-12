Anvisa será ocupada por alguém de perfil técnico, diz Bolsonaro

O presidente eleito Jair Bolsonaro disse na manhã de hoje (23) pelo Twitter que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) será ocupada por alguém com “perfil técnico”, característica destacado por Bolsonaro na rede social ao escrevê-la em caixa-alta.

Segundo o presidente, o caráter técnico é “ algo que infelizmente é SECUNDÁRIO diante da importância da Agência”. Bolsonaro definiu a Anvisa como um “órgão que terá o merecido valor para o desenvolvimento da medicina e outras responsabilidade” em seu governo.

A Anvisa é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde que exerce o controle sanitário e aprovação de todos os produtos e serviços (nacionais ou importados) submetidos à vigilância sanitária, tais como medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, derivados do tabaco, produtos médicos, sangue, hemoderivados e serviços de saúde. Ela também atua no monitoramento e fiscalização de ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionados à saúde.

O presidente eleito Jair Bolsonaro está na Base da Marinha na Ilha de Marambaia, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, onde passará o Natal. O local tradicionalmente recebe presidentes da República e autoridades estrangeiras. No carnaval deste ano, recebeu o presidente Michel Temer e família.

COM AGÊNCIA BRASIL