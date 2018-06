Anvisa suspende venda de fraldas da marca Huggies Turma da Mônica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nessa segunda, 18, em resolução publicada no Diário Oficial da União, a suspensão da venda de parte dos lotes de fraldas descartáveis do modelo Tripla Proteção, da marca Huggies Turma da Mônica, recomendando que os consumidores que já tenham comprado unidades consideradas irregulares evitem utilizá-las.

Segundo a agência reguladora, a empresa descumpriu as seguintes determinações legais: testes de qualidade, ensaios pré-clínicos e estudo de estabilidade dos produtos. Esses procedimentos incluem diversos testes e precisam ser repetidos toda vez que for alterado o respectivo processo de fabricação.

De acordo com Anvisa, as matérias-primas das fraldas precisam ser atóxicas e, para confirmação, é necessário submeter os artigos aos seguintes ensaios pré-clínicos: irritação cutânea primária e sensibilização. Esses ensaios serão efetuados para cada tipo de matéria-prima empregada na confecção desses produtos, e deverão ser repetidos toda vez que for(em) mudada(s) a(s) matéria(s)-prima(s) especificada(s) no processo de fabricação.

A resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira informa que a fabricante deve promover o recolhimento do estoque existente no mercado.

Procurada, a Kimberly-Clark Brasil informou “que conta com os mais altos níveis de qualidade e que tem procedimentos rigorosos em todo o seu processo produtivo”. Segundo a empresa, os lotes que foram objeto de medida cautelar pela Anvisa, com vencimento de validade até setembro de 2018, “podem apresentar escurecimento no produto, em decorrência da oxidação do polímero (gel superabsorvente)”.

A fabricante reforçou “que com base em testes toxicológicos e dermatológicos, realizados em laboratórios externos, idôneos e independentes, os referidos produtos não causam nenhum dano à saúde dos consumidores”.

A Kimberly-Clark destacou também que “respeita a decisão do órgão e já suspendeu a comercialização dos lotes afetados, porém, recorrerá da referida decisão por não concordar com seu teor”.

Para esclarecimentos e orientações, os consumidores que tiverem produtos desses lotes em casa podem entrar em contato por meio do SAC no telefone 0800-7095-599. Por fim, a Kimberly-Clark afirmou que “nenhum outro produto da marca Huggies Turma da Mônica foi afetado”.