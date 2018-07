Ao lado de Camilo, Eunício participa da inauguração do novo Parque de Exposição do Crato

Uma das maiores feiras agropecuárias do país, a Expocrato passará a ser realizada em um ambiente revitalizado e ainda mais acolhedor. Na noite dessa sexta-feira, 6, foi inaugurado o novo Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, que abriga o evento realizado no município do Crato, em solenidade que contou com a presença do presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), e do governador Camilo Santana (PT).

Foram investidos na obra R$ 35 milhões, que transformou o local em um complexo multiuso. O parque conta agora com duas grandes zonas, uma de recinto de feira, com 21 edifícios para recepção, boxes de artesanato, sala multifunções, museus e engenhos, e outra de eventos temporários, capaz de acomodar grandes eventos. “Esse é o parque de exposição mais importante do Nordeste, que abriga a maior feira agropecuária do interior do Brasil. Agora, é um equipamento modernizado, que vai atender melhor à agricultura e à pecuária brasileira”, declarou Eunício.

Ao comentar a parceria administrativa que vem firmando com o governador Camilo Santana, Eunício garantiu que vai seguir trabalhando para liberar ainda mais recursos para os projetos essenciais à melhoria da qualidade de vida do povo do Ceará. “Juntos, conseguimos destinar aproximadamente R$ 12 bilhões para várias ações, como a Transposição do São Francisco, o Cinturão das Águas, Hospitais Regionais, e vamos fazer muito mais. Em breve, vamos construir quase 5 mil casas populares em municípios do Ceará, 980 somente aqui no Crato”, ressaltou.

Camilo Santana fez questão de enaltecer o empenho de Eunício em viabilizar projetos que melhoram a vida de todos os cearenses: “Quero aqui agradecer ao senador Eunício, cearense que ocupa um dos cargos mais importantes do país. Eu o procurei, pedi ajuda e ele tem trabalhado para liberar os recursos. Em nome do povo cearense, o nosso agradecimento”.

Durante a solenidade, foi assinada a ordem de serviço para construção do Residencial São Bento, que contará com 980 unidades habitacionais, as quais foram anunciadas por Eunício. A comitiva ainda percorreu as dependências do novo Parque de Exposição.

O prefeito do Crato, Zé Aílton Brasil, destacou que o novo parque vai representar um marco para o município. Ele agradeceu a Eunício e Camilo pelo trabalho desempenhado em defesa da população do Cariri. O deputado estadual Danniel Oliveira também prestigiou o evento.

