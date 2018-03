Apagão atinge a Região Norte do Estado

Sobral e algumas cidades da Região Norte do estado ficaram sem energia elétrica na tarde desta terça-feira. A Enel Distribuição do Ceará informou, através de nota, que uma falha em uma linha de transmissão, da distribuidora de energia, e na subestação Sobral II, de responsabilidade da Chesf foram as causas do apagão.

A companhia esclareceu que 95% dos clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado até o final da tarde. A empresa informa também que está trabalhando pra normalizar o serviço o quanto antes.

O apagão teria afetado os municípios de Ipu, Tianguá, Sobral, Uruburetama, Itapipoca, Hidrolândia, Varjota, Itapajé e Meruoca, segundo relatos de internautas. A Enel ainda não divulgou a quantidade de municípios atingidos pelo apagão.