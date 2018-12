Apenas 36% do esgoto no Nordeste é tratado

Apenas 36,22% do esgoto no Nordeste é tratado. Os dados são do Instituto Trata Brasil e deixam a Região com o pior saneamento básico do país, atrás apenas do Norte, que trata 18,3% do esgoto coletado.

No Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto e apenas 44,92% dos resíduos são tratadas. Além disso, outro dado preocupante é que mais de 3,5 milhões de brasileiros, nas 100 maiores cidades do país, despejam esgoto irregularmente, mesmo tendo redes coletoras disponíveis.

No Ceará, o Senado Federal aprovou autorização para que o Governo do Ceará realize uma operação de crédito externo com o banco alemão KfW, no valor de 50 milhões de euros.

O recurso vai servir para a implantação do “Programa de Saneamento Básico para localidades Rurais do Ceará: Adaptação às mudanças climáticas – Programa Águas do Sertão”. Como contrapartida, o Estado vai investir 12,5 milhões de euros, totalizando 62,5 milhões de euros.