Aplicativo de consulta processual do TJCE tem mais de dez mil downloads

O aplicativo “CPM – Consulta Processual Mobile” do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) tem mais de dez mil downloads e avaliação 3,7 (vai até 5) estrelas dos usuários que utilizam o serviço. Os dados, analisados nesta segunda-feira (04/02), estão no Google Play, uma das plataformas onde o CPM pode ser baixado.

Lançado em setembro de 2018, o CPM tem a finalidade de ampliar e facilitar o acesso do cidadão à Justiça. Por meio dele, é possível fazer consultas de informações processuais do 1º (Varas e Juizados) e do 2º Grau (Tribunal), pelo número do processo ou nome da parte, caso não esteja sob sigilo.

O cidadão também visualizará data do protocolo, localização, situação e movimentações, entre outros. Disponível para smartphones e tablets (Android e IOS), o dispositivo faz parte de ação estratégica desenvolvida pelas Secretarias Judiciária de 2º Grau (Sejud) e de Tecnologia da Informação (Setin) do TJCE.

com TJCE