Apoiadores de Lula prometem vigília permanente na sede da PF de Curitiba

Um grupo de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva promete fazer uma vigília permanente em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, para onde o petista deve ser levado após se entregar. A manifestação se intensifica ao longo do sábado, 7, na expectativa da chegada do ex-presidente.

Segundo a Polícia Militar, mais de 400 pessoas participam do ato. Cinco banheiros químicos foram colocados pelo grupo na área e alimentos são distribuídos pela organização. A polícia separa os grupos pró e anti-Lula. Os oficiais dizem que a quantidade de policiais no local é suficiente e que pode aumentar conforme a demanda. Há poucas pessoas favoráveis à prisão de Lula no local por enquanto.

Com informações da Agência Estado