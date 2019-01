Após 48 horas de trégua, criminosos atacam novamente em Fortaleza

O dia parecia calmo e o fortalezense parecia acreditar que finalmente o Estado tinha conseguido vencer a batalha contra os criminosos, quando um ato provou que a guerra continua. Após mais de 48 horas sem ataques, o Ceará voltou a registrar uma ação criminosa nessa terça-feira.

O alvo foi um ônibus que faz a linha Sítio São João/Parque Santa Maria que foi incendiado no Conjunto José Euclides, bairro Jangurussu, em Fortaleza, no início da noite desta terça-feira (29). O último ataque ocorreu na tarde do domingo (27); um caminhão da Enel foi incendiado no Canindezinho.

A Polícia informou que quatro suspeitos entraram no ônibus no momento que ele saía do final da linha e, em determinado trecho, obrigaram motorista, cobrador e dois passageiros a descerem e incendiaram o veículo. Logo depois eles fugiram do local a pé, sem serem incomodados.

Os Bombeiros foram acionados para tentar conter as chamas, mas já encontraram o veículo totalmente destruído. A buscas pelos responsáveis pelo ataque continuam. Ninguém foi preso.