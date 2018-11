O Ceará voltou a receber chuvas em pelo menos 28 municípios. Há 98 dias não chovia em tantos municípios cearenses, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As regiões que mais receberam chuvas entre terça e quarta-feira (6 e 7) foram Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Diassis Lira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

