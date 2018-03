Compartilhar no Facebook

Após acordo entre STF e bancos, idosos serão primeiros a receber dinheiro de revisão da poupança. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Carlos Alberto a traz mais informações. Confira:

CARLOS ALBERTO – revisao da poupanca