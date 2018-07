Após ataques, empresas atingidas tiram ônibus de bairros em Fortaleza

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus) do Ceará informou ter retirado de circulação neste sábado, 28, em bairros de Fortaleza, as linhas contra as quais foram feitos ataques na noite de ontem, 27. De acordo com o sindicato,nove ônibus foram queimados em diferentes bairros da capital cearense.

Por meio de nota, o sindicato acrescentou que as linhas 122, 393, 610, 649 e 820 foram temporariamente retiradas de operação com o objetivo de “preservar a integridade de trabalhadores e usuários do transporte”.

Ainda de acordo com a nota, o Sindiônibus está trabalhando de forma conjunta com a Empresa de Turismo de Fortaleza (Etufor) e com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para restabelecer a total normalidade na prestação dos serviços de transporte.

Há registros ainda de artefatos explosivos jogados contra agências dos Correios, bancos privados e um prédio da prefeitura de Fortaleza. Até o momento não há registro de feridos por conta desses atos.

Com informações da Agência Brasil