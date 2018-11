Após atuação do Banco Central, dólar cai para R$ 3,87

A atuação do Banco Central interrompeu hoje (27) uma série de cinco altas consecutivas da moeda norte-americana. O dólar comercial fechou em queda de 1,04%, cotado a R$ 3,8768 para venda.

A atuação do BC ocorreu após a moeda norte-americana acumular valorização de 4,75% com a série de cinco altas, consolidando um aumento acumulado de 18,23% no ano. O BC realizou a venda de US$ 2 bilhões em operações com compromisso de recompra, chamados de leilões de linha.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de hoje em alta de 2,74%, com 87.891 pontos, após registrar duas baixas consecutivas nos últimos dias. O índice BC acumulou queda ontem de 0,79%, com 85.546 pontos.

No pregão de hoje, as ações de grandes companhias, chamadas de blue chip, alavancaram a alta, com Petrobras subindo 5,32%, Itau com valorização de 3,59% e Brades com com alta de 3,87%.

Com informações Agencia Brasil