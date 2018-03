Após chacinas, Assembleia Legislativa vai montar seminário para discutir segurança no Ceará

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Zezinho Albuquerque (PDT), afirmou que será montado um seminário para discutir segurança no Ceará e em outros estados brasileiros. Informação foi divulgada nessa terça-feira. A sessão foi adiada em respeito à morte do ex-deputado Jeová Costa Lima.

O evento será realizado por meio do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos e terá duração de dois dias. Dentre os projetos mais recentes realizados pelo Conselho, está o Pacto pelo Pecém, que aprofundou estudos e discussões em torno do Complexo Industrial e Portuário e Industrial do Pecém. O trabalho avalia impactos sobre a sociedade e a economia do Ceará a partir do Porto.

O ex-deputado Jeová Costa Lima morreu nesta terça, aos 93 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Jeová nasceu em Passagem das Pedras, distrito que hoje pertence ao município de Aracati.