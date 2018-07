Após chuva intensa e alagamento, túnel da Borges de Melo é liberado

Após ficar alagado, devido às fortes chuvas que caíram em Fortaleza durante o fim de semana, o novo túnel da Avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima, foi completamente liberado para o tráfego de veículos nesta segunda-feira, 9.

Após seis anos de obras, o túnel foi entregue no dia 2 de julho para permitir que o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Parangaba-Mucuripe atravesse a via sem cruzar com os veículos, que trafegam pela nova passagem. No entanto, com as chuvas, as paredes internas do equipamento ficaram encharcadas, e a água se acumulou na parte mais baixa.

Durante o domingo, 8, técnicos da empresa responsável pelo túnel drenaram a água utilizando um carro-pipa. Profissionais também fizeram reparos no sistema de bombeamento para auxiliar na retirada da água. Após uma vistoria nas paredes e também no interior do equipamento, todas as faixas foram liberadas para o trânsito de veículos.

Chuva intensa

A capital cearense registrou 108,2 mm de chuvas das 7 horas de sexta às 7 horas da manhã de sábado, 7, de acordo com boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Foi a maior chuva do Estado para o período.

Com informações e foto do G1 Ceará