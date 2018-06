Após decisão do TSE, plataforma vai monitorar se partidos cumprem regras para candidaturas de mulheres

Os partidos políticos serão monitorados durante as eleições pela plataforma “Carlota Presente”, que pretende checar se as candidaturas de mulheres lançadas são legítimas e estão recebendo recursos do Fundo Eleitoral como determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas última eleições, foram registradas fraudes nas candidaturas femininas, já que os partidos são obrigados a reservar pelo menos 30% das vagas para as mulheres. No entanto, para cumprir a exigência, os partidos lançaram “candidatas fantasmas”.

— É uma solução tecnológica contra o boicote às candidaturas femininas — disse uma das idealizadoras da plataforma, a advogada Paula Bernardelli.

O projeto venceu uma concorrência organizada pelo grupo Mulheres do Brasil, e o site deve entrar em operação em, no máximo, dois meses. Para determinar se a candidatura é real e está recebendo apoio da legenda, o site vai checar dados públicos disponibilizados pelo TSE, como a prestação de contas das candidaturas e as atividades de campanha das candidatas.

Quando encontrar candidaturas que não estão recebendo financiamento ou que não estão em campanha nas redes sociais ou na propaganda eleitoral, o site vai interagir com os partidos nas redes sociais e cobrar explicações. Com isso, esperam constranger as candidaturas fraudulentas.

— O aplicativo pode monitorar até 22 índices públicos. Acreditamos que estará no ar entre um e dois meses — disse Paula, que coordena o projeto junto com a advogada Evorah Cardoso e a cientista de dados Iris Ramirez.

O nome da plataforma foi escolhido em homenagem à Carlota Pereira de Queiroz, primeira deputada federal eleita no Brasil.

