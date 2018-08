Após dia D, Ceará atinge 51% de cobertura vacinal contra sarampo e pólio

Todos os postos de saúde do país estiveram aberto das 8 da manhã às 16 horas deste sábado para realizar o Dia D de vacinação na Campanha Nacional de Imunização contra Sarampo e a Poliomielite. Com a ação, a quantidade de crianças vacinadas no Ceará, chegou a 51,28% (sarampos) e 51,02% (pólio). Com o resultado, o estado ocupa agora, a 4ª colocação – atrás de Rondônia, Amapá e Espírito Santos, respectivamente – em cobertura vacinal e ultrapassa a média nacional (40,06%).

Em todo o estado, 509.183 crianças estão dento do perfil que deve tomar a dose das vacinas. A meta determinada pelo Ministério da Saúde é de que, até o dia 31 – fim da campanha – 95% do total de crianças sejam vacinadas.

Até o momento, mais de 9 milhões de doses das vacinas contra a pólio foram aplicadas em crianças de todo o país. Contra o sarampo, foram 4,5 milhões, o que corresponde a cerca de 40% do público-alvo para cada uma das vacinas.

Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Até o dia 14 de agosto, foram confirmados 910 casos de sarampo no Amazonas e 5.630 permanecem em investigação. Já em Roraima, foram 296 casos confirmados e 101 continuam em investigação.

Os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017. Casos isolados, relacionados à importação, foram identificados em São Paulo (1), Rio de Janeiro (14); Rio Grande do Sul (13); Rondônia (1) e Pará (2). As medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados. Até o momento, foram confirmados seis óbitos por sarampo, quatro em Roraima (três em estrangeiros e um em brasileiro) e dois no Amazonas (brasileiros).