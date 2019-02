Após empate no Clássico das Cores, Ceará pode ampliar vantagem na liderança

Nem de longe Fortaleza e Ferroviário animaram os torcedores que prestigiaram o embate, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, no primeiro Clássico das Cores de 2019. Os times – ambos, campeões nacionais, o que, na teoria, alimentaria o confronto entre os cearenses – não chegaram ao momento mais esperado do futebol e ficaram em um modesto 0 a 0.

Nem mesmo o artilheiro do Brasil, Edson Cariús, e o nome do ataque do Leão, Júnior Santos, conseguiram balançar as redes. Com isso, o que restou aos dois times foi um pontinho para cada lado – o que não ficou interessante para nenhum dos lados. Quem teve motivos de sobra para agradecer o empate foi o, até então, líder do campeonato, Ceará.

Com uma partida a menos e 100% de aproveitamento no Cearense, o Vozão ganha a oportunidade de ampliar ainda mais sua vantagem – de dois para cinco pontos, caso vença o Barbalha, no próximo domingo (24), no Domingão, em Horizonte.

