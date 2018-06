Após nove dias, Ceará volta a receber chuvas em pelo menos 50 cidades

De acordo com a Funceme nas últimas 24 horas choveu até as 12h20 em 50 cidades do estado. Maior registro de precipitação ocorreu em Beberibe (Litoral-Leste) com 31 milímetros. Em seguida aparecem Fortim com 27 milímetros e Maracanaú com 26 milímetros.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Beberibe (Posto: Lagoa Funda) : 31.0 mm Fortim (Posto: Fortim) : 27.0 mm Maracanaú (Posto: Maracanau) : 26.0 mm Pacajus (Posto: Pacajus) : 26.0 mm Maranguape (Posto: Tanques) : 25.0 mm Horizonte (Posto: Horizonte) : 24.5 mm Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: Betania) : 20.0 mm Pacatuba (Posto: Pacatuba) : 18.8 mm Itaitinga (Posto: Seman) : 17.3 mm Cruz (Posto: Cruz) : 17.0 mm

As precipitações da estação chuvosa de 2018 ficaram em torno da média no Ceará. De acordo com a Funceme, choveu 659 milímetros entre fevereiro e maio, acréscimo de 9,7% em relação a 2011.

Meses mais chuvosos segundo estudo da Funceme:

Abril: 211,1 milímetros.

Fevereiro: 187,9 milímetros.

Março: 120,8 milímetros.

Maio: 61,5 milímetros.

Regiões mais beneficiadas com as precipitações:

Litoral Norte: 885,3 milímetros.

Litoral de Fortaleza: 780,9 milímetros.

Maciço de Baturité: 705,7 milímetros.

Ibiapaba: 680,2 milímetros.

Região do Cariri: 669,3 milímetros.

Menores médias da quadra chuvosa:

Litoral do Pecém: 633,8 milímetros.

Macrorregião Jaguaribana: 603,8 milímetros.

Sertão Central e Inhamuns: 463,7 milímetros.

De acordo com a Funceme, o quadro observado reflete, de certa forma, o prognóstico divulgado em janeiro de 2018, que, indicou maior probabilidade de precipitações acima da média.

A presença de águas resfriadas no Oceano Pacífico equatorial entre os meses de fevereiro e abril, o que caracteriza um fenômeno La Niña, favoreceram a ocorrência de chuvas no Ceará, no primeiro trimestre de 2018.

Também nesse período, foi observada uma predominância de águas superficiais neutras (nem mais aquecidas e nem mais resfriadas do que a climatologia) no oceano Atlântico tropical, tanto ao norte quanto ao sul do equador.

Em maio, o fenômeno La Niña não estava mais configurado, no Pacífico equatorial, e no Atlântico tropical houve predomínio de águas mais frias do que a climatologia. Esses padrões contribuíram para afetar o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas na região, de forma que proporcionou precipitações, na quadra huvosa, em torno da normal.

A estação chuvosa no Ceará se encerra oficialmente em maio. De acordo com a Funceme, no entanto, ainda deve ser observada a ocorrência de algumas chuvas ao longo do território cearense.