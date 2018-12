Após operação pente-fino e debate sobre Reforma da Previdência, Justiça recebe segurados do INSS

As novas regras da aposentadoria e o pente-fino, que fez com que quase 50% de beneficiários tivessem seu benefício cancelado, ainda deixam dúvidas e impactam diretamente na Capital e Interior do Estado.

A chamada operação pente-fino faz com que centenas de cearenses corram à Justiça Federal na tentativa de garantir direitos junto ao INSS.

Em entrevista ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), o juiz Bruno Leonardo Câmara Carrá, detalha as medidas tomadas pela Justiça Federal para dar conta da grande demanda de processos motivada pela operação.

Segundo o juiz, dinheiro público estava sendo desperdiçado por conta de beneficiários que não precisavam da medida. Com a peneira feita, quem realmente precisa do dinheiro, recebe o benefício com mais agilidade e responsabilidade.

Sobre a atuação da Justiça Federal na Capital e Interior do Estado, a produtividade processual entre as Regiões e as medidas tomadas pela Justiça para atender à população, o juiz Bruno Carrá dá os detalhes completos.