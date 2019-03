Após polêmica, Palácio divulga nota explicando postagem de Bolsonaro

Após polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro que, pelo Twitter, divulgou vídeo de cunho pornográfico, o Palácio do Planalto divulgou nota para explicar o vídeo polêmico compartilhado. A publicação, feita na última terça-feira (5), levantou discussões nas redes sociais e ganhou destaque nos noticiários de todo o país.

+ Na postagem, o presidente relacionou as cenas obscenas do vídeo ao Carnaval de rua.

De acordo com a nota do governo, Bolsonaro não teve a “intenção de criticar o Carnaval de forma genérica“. O objetivo seria “caracterizar uma distorção clara do espírito momesco, que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular”.

O texto diz ainda que os atos exibidos no vídeo violentam “os valores familiares e as tradições culturais do carnaval“ e ressalta que a publicação foi compartilhada na “conta pessoal” de Bolsonaro. Segundo a nota, as cenas “escandalizaram não só o próprio presidente, bem como grande parte da sociedade”.

Nota na íntegra:

A respeito de publicação realizada na conta pessoal do Presidente da República, em 5 de março, convém esclarecer que:

– No vídeo, postado pelo Sr. Presidente da República em sua conta pessoal de uma rede social, há cenas que escandalizaram, não só o próprio Presidente, bem como grande parte da sociedade.

– É um crime, tipificado na legislação brasileira, que violenta os valores familiares e as tradições culturais do carnaval.

– Não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco, que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.