Após reeleito, Rodrigo Maia vem ao Ceará e se reúne com Camilo e parlamentares

Seis dias após ser reeleito presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia esteve nesta quinta-feira (07) em Fortaleza. Ele se reuniu com o governador Camilo Santana e deputados federais, no Palácio da Abolição, onde tratou de assuntos de interesse do Ceará, entre eles a questão da segurança pública, reformas e infraestrutura.

Rodrigo Maia também agradeceu à bancada e ao Governador o apoio recebido para a reeleição. “Foi um momento de conversarmos e apresentarmos as necessidades do Estado. É muito importante o apoio do presidente da Câmara Federal para as matérias de interesse do Estado do Ceará”, ressaltou o deputado federal Domingos Neto (PSD).

No último dia 14 de janeiro, Rodrigo Maia veio ao Ceará. Ele esteve com deputados federais cearenses e com o governador Camilo Santana e recebeu apoio para a reeleição de presidente da Câmara Federal.