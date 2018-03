Após série de ataques, terminais de ônibus têm policiamento reforçado

Após a polícia revidar e matar três homens que iam lançar uma granada no prédio da Secretaria de Justiça na madrugada de sábado (24), a capital e cidades do interior registraram incêndios a ônibus e, pelo menos, sete ataques a prédio públicos. Um bilhete deixado em uma unidade dos Correios tinha ameaças por conta das instalação de bloqueadores de sinal de celulares em presídios no Ceará. A polícia investiga os ataques, mas não estabeleceu oficialmente relação de causa entre as ações e as mortes de sábado ou a reação contra os bloqueadores.

A frota está 100% nas ruas e as linhas que circulam com escolta e em comboio são as consideradas pela polícia como as mais perigosas, de acordo com o diretor do sindicato dos motoristas de ônibus Flávio Braz. As linhas escoltadas não foram divulgadas pela Prefeitura.