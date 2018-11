Após tentativa de assalto seis suspeitos morrem em confronto com a Polícia

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a partir de investigação da Polícia Federal (PF), frustrou a ação de um grupo criminoso que planejava roubar um carro-forte.

O fato ocorreu no município de Quixeré, Área Integrada de Segurança 18 (AIS 18), na manhã desta sexta-feira (23). Cinco fuzis, calibres. 762 e 556, uma espingarda calibre.12, munições de diversos calibres, explosivos, coletes balísticos e outros artefatos foram apreendidos.

As equipes de inteligência receberam informações acerca da presença de um grupo que planejava assaltar um veículo de transporte de valores no Vale do Jaguaribe. A partir daí uma operação foi montada para evitar a ação delituosa.

O grupo criminoso resolveu iniciar o assalto no final da manhã, dividido em três automóveis, seguindo em direção ao Rio Jaguaribe, com o intuito de interceptar o carro-forte. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PMCE e os agentes da Coin realizaram aproximação, momento em que os suspeitos passaram a efetuar disparos contra os policiais e o blindado. A Polícia revidou e lesionou seis suspeitos.

Um dos veículos que estava dando apoio ao roubo conseguiu fugir. Reforços foram acionados para realizar buscas pela região. Os seis homens atingidos pelos disparos vieram a óbito. Nenhum policial ou vigilante foi ferido durante a ação. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS esteve no local prestando apoio aos policiais em terra.

Para o comandante do Policiamento Especializado da PMCE, Coronel Aginaldo de Oliveira, que participou diretamente da operação, a ação foi exitosa, pois desarticulou um grupo extremamente perigoso e que estava prestes a cometer mais um ilícito. “Agimos rápido e conseguimos frustrar os planos dos assaltantes. Todos estavam de colete e com vasto arsenal”, afirmou o oficial. A Polícia Federal, que já vinha investigando o grupo, segue com as investigações sobre o caso. Todo o material apreendido será encaminhado para a PF. A ocorrência segue em andamento.