Após tiroteio com a Polícia, suspeito morre em Boa Viagem

Após um intenso tiroteio com a Polícia, um homem morreu e outro ficou ferido na noite de sábado em Boa Viagem, no interior do Ceará. A Policia ainda apreendeu um arsenal que incluía um rifle AK-47, arma de alto poder destrutivo,que estava com os indivíduos.

A Polícia chegou ao local, apor receber uma denúncia de que um bando escondia armas na região de Raminha, zona rural de Boa Viagem. Os policiais foram recebidos com vários tiros e revidaram. O resultado foi um suspeito morto e outro baleado.

O sobrevivente e outro homem que estavam na residência, conseguiram fugir e estão foragidos. Há suspeita de que o bando é o mesmo que atacou uma agência dos Correios em Itatira, também no interior do Ceará.

Testemunhas informaram que o bando que atuou em Itatira usava um carro do mesmo modelo e cor do veículo apreendido em Boa Viagem.