Aposentado pode manter o plano de saúde da empresa

O empregado que contribuiu para o pagamento do plano de saúde oferecido pela empresa conta com a possibilidade de mantê-lo na aposentadoria, opção considerada mais interessante do que a contratação de um novo convênio.

“Manter o plano empresarial ao se aposentar é, sem dúvida, uma grande vantagem”, diz o advogado especialista em direito à saúde Rodrigo Araújo. “A alternativa seria a contratação de um plano individual ou familiar, mas além de muito caros, pouquíssimas empresas ainda oferecem esse serviço.”

Ao optar por continuar no plano empresarial, o aposentado precisará assumir também a parte paga à operadora pelo ex-empregador.