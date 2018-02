Aposentados do INSS já podem ter informe de rendimentos do Imposto de Renda

Compartilhar no Facebook

Os aposentados e pensionistas do INSS que vão apresentar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 à Receita Federal este ano (referente ao ano-base 2017) já podem obter seus demonstrativos de rendimentos do ano passado pelo site www.inss.gov.br.

Para consultar o informe, é preciso clicar em Extrato de Imposto de Renda no menu de serviços da central “Meu INSS”, com login e senha. Em caso de primeiro acesso, para se cadastrar, é necessário informar CPF, nome completo, data e local de nascimento e nome da mãe, a fim de gerar um código provisório. Depois, o segurado deve fazer o login, com essa senha provisória. Depois disso, virá a opção para que o usuário crie uma definitiva. Em caso de dúvidas, basta ligar para a Central 135.

O extrato de rendimentos ainda pode ser retirado nas agências de Previdência Social ou nos terminais de autoatendimento dos bancos. A entrega do ajuste de contas ao Leão começará em março. Na última semana de fevereiro, a Receita Federal deverá liberar o programa para preenchimento da declaração. Cerca de 40 milhões de brasileiros — incluindo segurados do INSS — deverão declarar IR este ano.

Com informações Jornal Extra