Aposentados e pensionistas devem ficar atentos a taxa do consignado para obter juros mais baixos

Aposentados e pensionistas do INSS têm recorrido ao empréstimo consignado – aquele com desconto direto no contracheque e que tem os juros mais baixos do mercado – para aliviar o apertado orçamento doméstico. De janeiro a maio 30 milhões de pessoas pegaram dinheiro emprestado, ante 26 milhões de igual período do ano anterior. Mas, segundo o economista Gilberto Braga, algumas precauções devem ser tomadas antes de fazer o empréstimo.

Inicialmente, comparar taxas de juros cobradas pelas instituições e ver qual a que se encaixa melhor no orçamento, é uma delas. O próprio INSS tem em seu site a relação de instituições financeiras conveniadas e as taxas cobradas, que não podem ultrapassar 2,08% ao mês para o crédito consignado, e 3% ao mês para cartão de crédito.

Os prazos de pagamento variam de um a 18 meses, de 19 a 36 meses, de 37 a 54 meses ou de 55 a 72 meses. Consultar a listagem na internet é fácil é só acessar o site www.inss.gov.br e acompanhar as orientações.