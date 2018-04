App Meu Ônibus Fortaleza recebe atualização de funcionalidade, recarga on line e pontos de parada

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), lança uma nova versão do aplicativo “Meu Ônibus Fortaleza” com o objetivo de melhorar a funcionalidade do app, facilitando a previsão de chegada dos ônibus nos pontos de parada. Para melhorar a precisão do aplicativo, que funciona por meio do GPS instalado nos ônibus, foi atualizada a base de dados que contém as 280 linhas e os 7.445 pontos de parada.

Outra nova funcionalidade do aplicativo é a recarga online do Bilhete Único ou da carteira estudantil. A recarga é realizada em plataforma segura e estará disponível nos ônibus e bilheterias dos terminais no dia seguinte, caso o usuário realize sua aquisição até 18h ou em 48 horas, para aquisições feitas após este horário. Para recarregar, é preciso realizar o cadastro no aplicativo no campo “Recarga online”, depois o usuário deve efetuar o login e cadastrar o seu Bilhete Único ou carteira estudantil. A recarga máxima é de R$300,00, e o pagamento será feito em cartão de crédito.

Com informações da Ettufor