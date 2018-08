Aprece e Rotary promovem Caminhada contra Pólio e Sarampo

A Aprece e o Rotary realizarão, no próximo sábado, 18 de agosto, uma caminhada, dentro de um trabalho conjunto contra a proliferação da Paralisia Infantil (Pólio) e Sarampo nos municípios cearenses.

A concentração para a mobilização será, a partir das 8h, em frente ao Bar Boteco Praia (Av. Beira Mar, 1680 – Meireles), percorrendo a avenida até as quadras de vôlei de praia/Praça dos Estressados. Além de faixas alusivas à campanha, a caminhada contará com a distribuição de panfletos e a sensibilização da população sobre a importância de vacinar as crianças dentro das faixas etárias específicas para a imunização tanto da Pólio quanto do Sarampo.

Participe você também desta campanha para erradicarmos definitivamente essas doenças que tanto mal podem causar às nossas crianças!

Com informação da Aprece