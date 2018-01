Aprece pede apoio a Eunício para união liberar verbas para Municípios

Compartilhar no Facebook

Os prefeitos do Ceará se mobilizam para uma reunião com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), para pedir apoio na luta pelos recursos federais prometidos pelo Governo Federal. Os prefeitos querem agilizar a votação de uma Medida Provisória enviada à Câmara dos Deputados e que, também, será apreciada pelo Senado disciplinando a transferência de verbas da União para os Municípios.

A MP disciplina a transferência de, pelo menos, R$ 2 bilhões para as 5.555 cidades brasileiras, sendo que, desse total, R$ 190 milhões serão distribuídos os 184 municípios do Ceará. A agenda da Aprece para 2018 tem, ainda, o debate sobre a queda nos recursos destinados à área da educação. Diante dessa situação, os municípios, segundo o assessor especial da Aprece, Expedito Nascimento, em entrevista, nesta terça-feira, 16, ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), terão que reduzir despesas.

EXPEDITO NASCIMENTO (ASSESSOR ESPECIAL DA APRECE)