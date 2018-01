Aprece realiza reunião com Presidente do Congresso Nacional

A Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) realiza na sexta-feira (2), um encontro entre prefeitos e prefeitas de todas as regiões do Estado com o Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira. O objetivo da reunião é tratar de questões urgentes para as administrações municipais. Destaque para a solicitação de repasse imediato do Auxílio Financeiro aos Municípios, que deveria ter sido liberado pelo Governo Federal em dezembro do ano passado.

“É chegada a hora de mostrarmos nossa força e nos engajarmos para que esse encontro tenha a presença de todos os prefeitos e prefeitas do Ceará. A crise que assola as administrações municipais só poderá ser sanada se o movimento municipalista tiver união e articulação”, afirmou o presidente da Aprece, Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula, que estima a participação maciça dos gestores municipais cearenses no encontro.

A falta do cumprimento da promessa de repasse do auxílio financeiro até o final de 2017 agravou a situação das administrações municipais, visto que a maioria dos gestores programou o fechamento de suas contas confiando nessa transferência. Importante ressaltar que o valor estipulado de R$ 2 bilhões não chega a compensar a grande disparidade entre os recursos recebidos regularmente da União e os gastos diários oriundos das crescentes obrigações impostas aos municípios. Dados do movimento municipalista nacional atestam que, em todo o País, 63% das prefeituras não fecharam as contas, sendo que 15% não pagaram a folha e 47% não honraram suas dívidas com fornecedores. Além disso, 26,1% das administrações municipais brasileiras excederam, no exercício de 2017, os limites da despesa de pessoal, e 41,5% correm o risco de, em breve, ultrapassarem também esse limite.

Outras pautas que deverão ser tratadas com o senador Eunício Oliveira na próxima sexta-feira são: a PEC 391/2017, que aumentaria em 1% os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em setembro; as dificuldades enfrentadas pela forma como estão sendo atualmente cobrados os precatórios a dezenas de municípios cearenses; e a transposição do Rio São Francisco. Tendo em vista que a maioria dos municípios Nordestinos enfrentam realidades e dificuldades parecidas, a Aprece está convidando os presidentes das associações municipalistas regionais a também participarem do encontro.

Reunião dos Prefeitos Cearenses com o Presidente do Congresso Nacional

Data: 02/02/18 (sexta-feira)

Horário: A partir das 16h

Local: Auditório do BNB Passaré (Av. Silas Munguba, 5700)

Com informações Aprece