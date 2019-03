Aprece reúne 60 prefeitos e 12 deputados federais para discutir prioridades de Municípios do CE

Posted on

A Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) reuniu, na manhã desta segunda-feira (11), em um café da manhã na sede da entidade, em Fortaleza, 12 deputados federais para expor as prioridades dos Municípios junto ao Governo Federal. Os prefeitos querem mais dinheiro da União, como, por exemplo, o reajuste em 1% dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Dos 184 prefeitos, 60 estiveram presentes ao café da manhã.

Dos 22 representantes do Ceará na Câmara Federal, 10 não apareceram no café da manhã, mas outros 12 (André Figueiredo, Mauro Filho, Denis Bezerra, Domingos Neto, José Guimarães, Eduardo Bismarck, Heitor Freire, Leônidas Cristino, Jaziel Pereira, José Aírton Cirilo, Roberto Pessoa e Capitão Wagner) foram ao encontro dos gestores municipais.

O encontro promovido pela Aprece faz parte dos preparativos para a Marcha a Brasília que reunirá, entre os dias 8 e 11 de abril, no Distrito Federal, representantes dos 5.555 municípios brasileiros. Será a primeira manifestação, em 2019, das entidades que congregam os municípios para pressionar o Governo Federal a se sensibilizar com a agenda municipalista.

Os gestores municipais querem, também, a definição dos critérios de distribuição dos recursos do leilão de exploração de petróleo na camada pré-sal. A previsão é que, com esse leilão, a União arrecade, pelo menos, R$ 100 bilhões. Parte desses recursos será transferida a governos estaduais e municipais, mas os prefeitos, assim como os governadores, querem regras mais definidas sobre o volume de verbas que caberá aos Estados e Municípios.

Segue registro da reunião nesta segunda na Aprece:

