“Aprova Caucaia” entra em nova fase

Especialista em avaliação e em intervenção pedagógica, a professora Luzia Hipólito promoveu nesta quarta-feira (26), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME), o primeiro encontro com servidores dos setores envolvidos no programa “Aprova Caucaia.”

Cumprido o primeiro objetivo do programa, definido pela prova aplicada a 13.176 alunos do segundo, quinto e nono anos do Ensino Fundamental, o “Aprova Caucaia” caminha para o próximo passo: por leitura ótica, garantir uma tabulação eficiente dos resultados auferidos.

Assim, o programa vai gerar um cenário novo para a educação municipal de Caucaia. De posse dos resultados, a SME conhecerá detalhadamente as fragilidades a serem recuperadas antes de os alunos serem submetidos a avaliações estaduais e nacionais.

Luiza Hipólito tratou hoje principalmente da melhora das habilidades dos alunos. Segundo ela, isso significa “mais do que simplesmente centrar na recuperação no conteúdo. Habilidade reúne conteúdo e operação cognitiva”, explicou a especialista. É com essa metodologia que a SME pretende melhorar ainda mais os índices educacionais de Caucaia.

Com informação da A.I