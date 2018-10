“Aprova Caucaia” inicia na segunda fase de resgate de alunos com baixos índices de rendimento

A partir da próxima segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Educação (SME) passa a reunir todos os diretores da rede municipal de ensino de Caucaia com o objetivo de executar a nova fase do projeto “Aprova Caucaia”. Com ele, a Prefeitura vai resgatar alunos com baixos índices de rendimento, levando-os à proficiência em Matemática e Língua Portuguesa.

Estes alunos, junto com mais 13.176 colegas das Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF), foram avaliados e constatou-se a necessidade de reforço. Agora, eles participarão de um projeto, aos sábados, para que melhorem suas habilidades nas duas disciplinas.

Tanto Matemática quanto Língua Portuguesa são anualmente avaliadas pelo Estado, no programa Sistema Permanente de Avaliação Básica do Estado (Spaece), e pelo Ministério da Educação, com o Sistema de Avaliação de Educação Básica (Saeb).

Os alunos serão atendidos em escolas-polo, de conforme a região a qual pertençam.

Quem estuda na Jurema terá aulas nas escolas 7 de Setembro, Antônio Albuquerque, Economista Rubens Vaz, Afonso de Medeiros, Edgar Vieira Guerra e Osmar Diógenes.

Quem estuda na Sede e no Garrote será recuperado nas escolas Augusto César, Dalva Pontes e Nair Guerra, enquanto que os alunos do Litoral estudarão nas escolas Celina Sá e Erbe Teixeira.

Estudantes da região da BR-020 participarão dos aulões na escola Maria de Lourdes Rocha. E, finalmente, os recuperam dos da BR-222 assistirão aulas nas escolas Plácido Monteiro Gondim e Osmira Eduardo de Castro.