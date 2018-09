“Aprova Caucaia” será tema de palestra na SME

A Secretaria Municipal de Educação (SME) promove nesta quarta-feira (26) palestra da doutora em Avaliação, professora Luzia Hipólito Queiroz, sobre os resultados do “Aprova Caucaia”. A atividade acontecerá às 9 horas, na sede da pasta, localizada no Centro de Caucaia.

Serão abordados temas relacionados a esse tipo de avaliação e procedimentos a serem adotados na correção das provas de Língua Portuguesa e Matemática dos 13.176 alunos que participaram do “Aprova Caucaia” semana passada.

Com isso, a SME pretende ter maior precisão na elaboração dos relatórios, fornecendo dados do cenário educacional, definido por ano, turma, turno, escola e região geográfica dentro do Município.

Secretária municipal de Educação, a professora Lindomar Soares explica que o “Aprova Caucaia” está assentado sobre dois pilares que são o treinamento dos alunos para os concursos subsequentes: o Sistema de Avaliação da Educação Básica e o Sistema de Avaliação da Educação Básica. “Para isso, escolhemos um sistema mais sofisticado e capaz de dar alcance e embasamento ao programa municipal de recuperação dos alunos identificados com problemas de aprendizagem.”

