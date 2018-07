Aprovada a criação de 2.500 vagas para professores da rede estadual e 700 para agentes penitenciários

A Assembleia Legislativa aprovou nessa quinta-feira a realização de dois concursos públicos no âmbito do Governo Estadual. Um é destinado ao provimento de cargos de docentes da rede pública estadual e o outro para agentes penitenciários, totalizando 3 mil e 200 vagas.

O processo de seleção se destina à contratação de 2 mil e 500 professores. O edital será lançado ainda neste mês. De acordo com o projeto de lei, os cargos criados devem suprir as carências de docentes nas disciplinas do Ensino Médio das Escolas da rede estadual.

Já o concurso para agente penitenciário, prevê 700 vagas. Quando criadas, essas vagas vão receber o cadastro de reserva do último concurso para agente, iniciado em outubro do ano passado. Ao todo, o processo seletivo teve mais de 76 mil inscritos, e 1.000 tomaram posse nas unidades prisionais do Estado.