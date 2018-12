Aprovada criação da Universidade Federal da Ibiapaba

Posted on

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados aprovou relatório que autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal da Ibiapaba, no Ceará. O relatório, elaborado pelo deputado federal André Figueiredo (PDT), apresenta o projeto de Lei do deputado Moses Rodrigues (PMDB).

