Aprovado projeto de Incentivo e Fomento à Literatura Digital no Estado do Ceará

Essa é uma tecnologia social que tem o objetivo de ajudar comunidades escolares a repensarem de maneira inovadora o estímulo à leitura e à literatura entre os estudantes de escolas cearenses, segundo a autora do Projeto, deputada Aderlânia Noronha (SD). O conjunto de práticas educativas e formativas que explora o ato da leitura integrado à ampliação de habilidades e expressão, por meio de linguagens midiáticas, como vídeo, imagem e hipertexto. Dessa forma, o projeto aproxima a literatura do contexto digital, em que crianças e adolescentes constroem, hoje, sua relação com o mundo.

“O mundo digital é um ambiente que desperta um enorme interesse em crianças que nunca o utilizaram, mas que, aos poucos, está se tornando uma estratégia para que os docentes consigam atrair as crianças à leitura. Os inúmeros recursos e possibilidades de uma interação entre a criança, a leitura e o mundo digital possibilitam transformações em todos os sentidos. Reconhecer a importância da literatura digital e incentivar a criança ao hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é o que mais nos motiva.” informa a Aderlânia Noronha.

O projeto prevê ainda a capacitação gerencial e a formação de mão de obra qualificada, bem como a oferta de linhas de crédito e de financiamento para produção e comercialização, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e assistência técnica ao setor da Literatura Digital.