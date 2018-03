Aquiraz ganha reforço com BPRaio e sistema de videomonitoramento

O município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, agora conta com reforço na segurança com policiamento especializado e um novo sistema de vigilância de alta tecnologia. O governador Camilo Santana participou na tarde desta terça-feira (27), na Praça das Flores, da solenidade de início das atividades do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e da implantação do sistema de videomonitoramento que tem o objetivo de interligar informações e focar no enfrentamento à criminalidade.

“Essa já é o 19° município a ganhar o BPRaio e até junho todas as cidades com mais de 50 mil habitantes terão o seu batalhão. Vocês vão ver a diferença após a presença do BPRaio. Essas câmeras de videomonitoramento têm visão noturna, fazem giro de 360 graus, tiram foto da placa de carro e identificam se é roubado. Estamos adquirindo 13 mil pistolas, adquiri mais 1.500 novas viaturas e estaremos recebendo mais 600. Vamos inaugurar o primeiro Centro de Inteligência Integrada do país, que vai funcionar em Fortaleza. Estamos com pulso firme para investir em segurança pública e, juntos, vamos vencer essa guerra contra a bandidagem”, disse o chefe do Executivo.

Trata-se da terceira cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, e a quinta no Estado, a receber o sistema de videomonitoramento integrado que reforça a segurança no Ceará. Os municípios que já contam com o serviço são Caucaia, Horizonte, Aracati e Beberibe. Os 19 equipamentos se dividem entre os de monitoramento de imagens, com giro de 360º, e os que possuem tecnologia para ler placas de veículos, identificando os carros roubados e enviando sinal para as autoridades, além de um posicionado no centro de monitoramento.

Aquiraz também é o 19° município a receber o grupamento de polícia motorizada. A cidade vai contar com a atuação de 42 policiais do BPRaio, divididos em seis equipes e comandadas por um oficial da Polícia Militar. O grupamento terá 16 motos e uma viatura 4×4 exclusivos para auxiliar no pronunciamento ostensivo. O investimento em equipamentos e veículos é de cerca de R$ 900 mil, sem contar com a sede exclusiva do Batalhão, em parceria com a Prefeitura.

O produtor industrial Abner Luiz acompanhou a solenidade acompanhado da filha Laís Batista, de 7 anos, e se mostrou agradecido pelo policiamento. “A gente teme pela segurança, principalmente nós que temos filhos. Mas com o BPraio por perto e sendo monitorados o tempo todo, isso traz mais tranquilidade. Espero que essa sensação só melhore a cada dia”.

O secretário da Segurança, André Costa, garantiu que o município tem sido visto com atenção pela pasta. “Já estive aqui em Aquiraz trazendo viaturas novas, trouxemos mais efetivo e em breve virão mais, que estão em formação. Hoje estamos aqui implantando o novo batalhão do Raio. São homens para atuação na cidade. Policiais altamente treinados que eu não tenho dúvida que vão contribuir para melhorar a questão da segurança. Peço que participem e façam denúncias, ajudem o trabalho da polícia, pois temos agido com firmeza”.

Estiveram também presentes na solenidade o comandante da Polícia Militar do Ceará, coronel Ronaldo Viana; o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Heraldo Pacheco; o chefe da Casa Militar; coronel Túlio Studart; o comandante do BPRaio, coronel Márcio Oliveira; o perito geral da Pefoce, Ricardo Macêdo; os deputados estaduais Evandro Leitão, Fernando Hugo, Walter Cavalcante, Bruno Gonçalves e Jeová Mota; o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho; o prefeito de Aquiraz, Edson Sá; entre outras autoridades.

Sistema de videomonitoramento

O videomonitoramento visa focar no enfrentamento à criminalidade nos municípios com população acima de 50 mil habitantes. O projeto conta com a instalação de cerca de 700 câmeras em 38 cidades com população acima de 50 mil habitantes do Ceará. O investimento anual do Governo do Ceará na disposição das câmeras e operação do serviço é da ordem de R$ 20 milhões.

Os municípios contemplados serão: Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Acaraú, Crato, Caucaia, Aracati, Morada Nova, Quixadá, Itapajé, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Baturité, Russas, Iguatu, Juazeiro do Norte, Barbalha, Icó, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Horizonte, Pacajus, Pacatuba, Itapipoca, Sobral, Camocim, Canindé, Granja, São Benedito, Viçosa do Ceará, Tianguá, Trairi, Crateús, Acopiara, Boa Viagem, São Gonçalo do Amarante e Tauá.

Interiorização do BPRaio

O reforço do BPRaio integra a segunda fase de ampliação do batalhão especializado, após a regionalização que instalou nove bases em cidades-polo do Interior. Agora, municípios com mais de 50 mil habitantes já passam a receber o Batalhão: Aquiraz, Horizonte, Eusébio, Maranguape, Maracanaú e Caucaia, na RMF; além de Crato, no Cariri; Acaraú, no Litoral Norte; e Beberibe e Aracati, no Litoral Leste.

Com informação do Governo do Estado do Ceará