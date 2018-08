Aquisição de equipamentos e materiais vai melhorar serviço da Saúde de Caucaia

Três convocações de pregões presenciais publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) vão melhorar ainda mais o serviço prestado pela rede local de saúde à população de Caucaia.

Nos três casos, a Prefeitura vai adquirir equipamentos e materiais permanentes e cirúrgicos para atender às demandas de Unidades Básicas de Saúde (UBS), do Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha e de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Para solucionar necessidades de postos de saúde, a SMS vai comprar geladeiras, compressores odontológicos, computadores portáveis, aparelhos de ar condicionado, televisores, bebedouros, cadeiras, lixeiras, entre outros produtos.

Já para o Hospital Municipal, a Prefeitura vai adquirir balança para laboratório, aparelho de anestesia, aparelho de ar condicionado, estufa de secagem, lixeiras, freezer, arco cirúrgico, cadeiras, entre outros.

Serão comprados ainda materiais instrumentais, clínico-cirúrgico e odontológico para o Hospital, para a manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Municipal e para atendimento dos postos no valor total de R$ 412 mil.

Conforme a Comissão de Licitação da Prefeitura, as empresas convocadas terão até cinco dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Município, para firmar contrato.

Com informação da A.I