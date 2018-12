Dezenas de beneficiários de programas sociais do Governo Federal na cidade de Aracati, ficaram frustrados ao encontrar as contas vazias na Caixa Econômica Federal (CEF).

São pessoas, de acordo com o radialista Aurélio Santos, correspondente do Jornal Alerta Gera (Rádio FM 104.3 –Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior do Estado), que recebem o bolsa escola e que, sem o dinheiro na conta, fizeram boletins de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil.



