Aracoiaba recebe recurso para custeio da Saúde oriunda de emenda do deputado Danilo Forte

Com o objetivo de contribuir com a qualidade dos atendimentos prestados pela Rede Municipal de Saúde de Aracoiaba, o deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE) indicou uma emenda parlamentar no valor de R$ 450 mil para custear despesas relacionadas aos atendimentos à população. O recurso já foi repassado e está na conta do Fundo Municipal de Saúde.

“Não é promessa, é garantido. A saúde é uma necessidade básica e todos sabemos das dificuldades que os municípios enfrentam para fechar a conta, por isso esses recursos são importantes. Ficamos felizes em poder trabalhar pelo bem dos aracoiabenses em parceria com o secretário de Governo, Nazareno Bezerra”, diz Forte.

A emenda está contemplada na modalidade de custeio, ou seja, poderá ser aplicada na aquisição de medicamentos, insumos, entre outras despesas diárias de procedimentos realizados na assistência de Média e Alta Complexidade.

ASCOM